استهداف مقر أسطول البحر الأسود في القرم بالصواريخ

أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف عن استهداف مقر أسطول البحر الأسود بالصواريخ.

ونشر بقناته الرسمية على تطبيق “تليغرام”: “شن الأعداء ضربة صاروخية على مقر أسطول البحر الأسود، فسقطت شظية بالقرب من مسرح الدراما الروسية، وقد توجهت جميع الخدمات التشغيلية إلى الموقع، ويجري توضيح المعلومات حول الضحايا”.

وكتب: “من المحتمل وقوع هجوم آخر. من فضلكم، لا تذهبوا إلى وسط المدينة، لا تتركوا المباني. وأي شخص بالقرب من مقر الأسطول، يتوجه إلى الملاجئ عندما تنطلق صفارة الإنذار”.

وأوضح العمدة أن موظفي وزارة الطوارئ الروسية يعملون في الموقع، وقد تم وضع مجموعة جوية في حالة تأهب، وإدخال المعدات الاحتياطية، فيما يتواجد رجال الإطفاء في المكان لإخماد الحريق.

وقد تناثر حطام الهجوم الصاروخي على مقر أسطول البحر الأسود على مئات الأمتار، ويتوجه عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى مكان الطوارئ.

المصدر: تاس