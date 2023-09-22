عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم الجمعة 22-9-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الجمعة 22-9-2023.

عناوين الصحف:

الأخبار

السعودية – إسرائيل – أميركا: بازار التطبيع

‫لودريان يقرّ بفشل مبادرته: ابن سلمان لا يريد فرنجية | واشنطن لباريس: نريد قائد الجيش رئيساً

‫التجنيد في غزة وخطة إسرائيلية لـ«إبعاده» إلى بيروت: توقيف كادر عسكري في «حماس» عميل لـ «الموساد»

‫أبعد من المراوحة الرئاسية | لقاء نيويورك: إبقاء لبنان متعثّراً

البناء

اليمن عرض عسكري استثنائي في ذكرى ثورة 21 سبتمبر… وعودة قريبة للمفاوضات

ابن سلمان: أفضل العلاقات مع أميركا وروسيا والصين وإيران… والتطبيع ينتظر الحل الفلسطيني

التنافس الفرنسي القطري رئاسيًا يتزامن مع تأكيد وجود كميات تجارية من الغاز في البئر الاستكشافي

الجمهورية

قنبلة النازحين من سيفجرها

تعثر الحوار بين الحزب والتيار

منصوري يكسر العزلة ويرفع الصوت

النهار

اعتداء عوكر: استدراج زمن الرسائل الإرهابية

اللواء

رصاص غير طائش على «التدخل الأميركي» من عوكر إلى شرق الفرات!

عجقة قطرية قبل عودة لودريان.. والراعي يقطع مع حوار برّي

الديار

خلاف كبير داخل «الخماسية» طرفاه واشنطن وباريس… رفض «الوطني الحرّ» والمعارضة يُعيق دعوة برّي للحوار

النزوح أصبح أكبر من خطر وجودي… والجيش أوقف 800 نازح الأسبوع الماضي

إطلاق النار على السفارة الاميركية… والتحقيق لم يتوصّل الى أيّ نتيجة

أسرار الصحف:

البناء

قال دبلوماسي شرقي إن الصين توحي من الشكليّات المرافقة لزيارة الرئيس بشار الأسد باهتمام استثنائي بها من إرسال الطائرة الرئاسية الصينية لنقل الوفد السوري الزائر إلى المظاهر الاحتفالية في الاستقبال وصولاً إلى التقارير الصحافية والتلفزيونية عن العلاقات السورية الصينية التاريخية ومكانة سورية في طريق الحرير القديم متوقعاً مبادرة صينية داعمة لمبادرة إيران للمصالحة السورية التركية وربطها بتفعيل خطة الحزام والطريق أسوة برعايتها للمصالحة السعودية الإيرانية.

قال مصدر نيابي تعليقا على انهيار جدار اللجنة الخماسية إن المساعي الخارجية قد لا تتوقف، لكنها باتت بلا أفق يتخطى حدود عرض لعضلات وتجميع الأوراق ما يعني أولوية تقطيع الوقت وانعدام فرص التقدم في الملف الرئاسي. وقال إن الباب الوحيد لانتخاب رئيس جديد أصبح محلياً وعنوانه توافق حزب الله والتيار الوطني الحر إذا لم تنتقل عدوى تقطيع الوقت وتسجيل النقاط من الخارج إلى الداخل.

النهار

تناول وزير الاتصالات جوني القرم عبر الإعلام في اليومين الماضيين جميع المواضيع المتعلقة بوزارته باستثناء رفض ديوان المحاسبة لمزايدة البريد، وجاء تقرير الديوان بمثابة إدانة لعمل وزير الإتصالات من حيث تعداد المخالفات للقوانين وإجراءات المزايدة وإعداد دفتر شروط على قياس شركة واحدة تعمل في نقل الطرود وليس في مجال الخدمات البريدية. من جهة أخرى، كان لافتاً إنتقاد وزير الاتصالات جوني القرم طريقة عمل أوجيرو وقال صراحةً أنّ “أي شخص يعلم أن داخل أوجيرو هناك محاصصات وتدخلات سياسية”.

كشف ديبلوماسي غربي كبير في مجلس خاص أن النازحين السوريين الذين يتدفقون إلى لبنان من الداخل السوري يأتون من تركيا لان أردوغان أعطى توجيهاته بفتح الحدود لإعادة مجموعات كبيرة منهم إلى بلادهم من أجل الضغط على سوريا لرفض رئيسها مصالحته.

يلاحَظ أن الأطراف السياسية الداخلية منقسمة بين معارض ومؤيد لثلاثة أطراف من اللجنة الخماسية، وقد برز في الأيام الأخيرة تسويق سياسي وإعلامي لدولة محددة

تسجَّل فوضى عارمة على صعيد الأقساط المدرسية والعام الدراسي بشكل عام، في انتظار الأيام المقبلة من خلال مواقف حاسمة لرابطات المعلمين والأهل

يلاحظ أن فوضى عارمة تسود الغابات والأحراج وأماكن سكنية مع انطلاق موسم الصيد من دون ضوابط ومتابعة من الأجهزة المختصة.

الجمهورية

نصحت مراجع معنية أحد المسؤولين بالتوقف عن التعاطي بملف خطير لا ناقة له فيه ولا جمل طالما أنه كلّف به لفترة على سبيل المناكفة.

اعتبر سياسي مخضرم أن حواراً بين حليفين سابقين في مسألة حسّاسة قد طار.

ينم اللقاء النيابي الذي عقد بحضور مرجعيات ديبلوماسية وروحية ونيابية عن رسالة بأنها الكتلة المرجحة رئاسيا.

اللواء

وصف دبلوماسي مطّلع إطلاق الرصاص على السفارة الأميركية في عوكر بأنه تطور «إقليمي» بالغ الخطورة، ومؤشر لمرحلة ساخنة.

يُنقل عن شخصية على خط متابعة حوارٍ جارٍ من طرفين أن النقاط الخلافية الساخنة لم يتم التوصل إليها بعد..

لم تسجِّل لقاءات مسؤول كبير في مقرّ الأمم المتحدة، خرقاً في الحصار المضروب على لبنان.

المصدر: الصحف اللبنانية