إلهام علييف يعتذر لبوتين عن مقتل جنود من قوات حفظ السلام الروسية

أفاد المركز الصحفي للكرملين بأن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف “اعتذر وأعرب عن تعازيه العميقة بشأن الوفاة المأساوية لعناصر من قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ”.

وبحسب مكتب أمين المظالم في قره باغ، فقد قتل نتيجة الاشتباكات الأخيرة أكثر من 30 شخصا، منهم 7 مدنيين، وأصيب أكثر من 200 شخص، منهم 35 مدنيا، فيما أبلغت باكو عن وفاة شخص واحد من جانبها.

يأتي ذلك عقب إعلان أذربيجان، الثلاثاء 19 ايلول/ سبتمبر، بدء ما أسمته “إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب” في قره باغ، حيث حددت لتلك “الإجراءات” هدف نزع سلاح القوات الأرمنية وانسحابها، في الوقت الذي تؤكد فيه أرمينيا عدم وجود أي أفراد عسكريين أراضي جمهورية قره باغ، واستعادة “الأراضي المحررة من الاحتلال”، و”استعادة الهيكل الدستوري لأذربيجان”.

توصل الطرفان، يوم أمس الأربعاء 20 ايلول/ سبتمبر، إلى وقف كامل للأعمال العدائية، ضمن اتفاق بحل جيش جمهورية قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.

كذلك اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ في اجتماع لممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات الأذربيجانية في يفلاخ اليوم 21 ايلول/ سبتمبر.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية