السيد صفي الدين: لتعميق ثقافة المجتمع لجهة التكافل والتعاون

أقامت “جمعية كشافة الإمام المهدي” الاحتفال الختامي لأعمال “مؤتمر الخدمة المجتمعية”، برعاية رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين وحضوره ورئيس الجمعية الشيخ نزيه فيّاض وأعضاء القيادة العامة وشخصياتٌ وفاعليات اجتماعية وبلدية وتربوية وصحية، وقادة القطاعات وأمينات المرشدات وأمناء وأمينات تنمية المجتمع في المفوضيات، في قاعة الأكاديمية اللبنانية للمهارات والفنون في مركز الجمعية في بئر حسن – بيروت.

وبالمناسبة، شكر السيد صفي الدين الجمعية على “الجهد الخاص والمميز في موضوع تنمية المجتمع والخدمة المجتمعية”، وأكد أن “تجرية الجمعية من أهم التجارب الناجحة والجديرة بالمسؤولية والعناية”، وشدد على “مبادئ أخلاقية ودينية وإنسانية عدة في التعامل مع خدمة مجتمعنا انطلاقاً من التواضع والمحبة وأيضاً المساهمة بقوة في بناء الشخصية”.

وأكد السيد صفي الدين “الأخذ والعمل بكل التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتقديم كل الدعم والمساندة للعمل بها وتنفيذها بالتعاون والشراكة مع كل الجهات المعنية والمختصة بالشأن الإجتماعي والبلدي والصحي”.

كما طرح “العديد من السياسات العامة والخاصة للعمل على خدمة عيال الله وتأكيد أن هذا الطريق من الطرق الأساسية للتقرب إلى الله تعالى”، وتحدث عن “أهمية تعميق ثقافة المجتمع لجهة التكافل والتعاون”، وشدد على “أهمية التدريب والتأهيل لاكتساب مهارات ولياقات الخدمة، وضرورة التخطيط والبرمجة للإستفادة من الطاقات، فضلاً عن الابتكار لبرامج وأساليب جديدة مع إشراك الأفراد في تقديم الأفكار، وكذلك تعميم برامج الخدمة لتطال كل فرد في هذه الجمعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام