اجتماع لجنة دعم المقاومة في فلسطين: نشيد بتصاعد عمليات المقاومة في الداخل الفلسطيني المحتل

عقدت لجنة دعم المقاومة في فلسطين، اجتماعها الدوري برئاسة أمين السر مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله حسن حب الله، بحضور ممثلي القوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية.

وتمّ خلال التباحث بآخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وقد عبر المجتمعون عن أسفهم لتكرار حصول اشتباكات في مخيم عين الحلوة، ودعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وعودة النازحين من المخيم إلى بيوتهم، وأشادوا بتصاعد عمليات المقاومة في الداخل الفلسطيني المحتل، واعتبروا بأنها رد طبيعي على العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني والأسرى المقاومين، مستنكرين استفزازات المستوطنين والمسؤولين في الكيان الصهيوني لمشاعر المسلمين وتدنيس المسجد الأقصى بشكل متكرر.

المصدر: موقع المنار