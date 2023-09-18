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September 18 2023 - 11:16

رئيسي غادر إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 58 mins 18 September، 2023
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي يتوجه الى نيويورك
ايران - عربي وإقليمي

غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طهران فجر اليوم إلى نيويورك على رأس وفد دبلوماسي، لحضور أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأفادت وكالة “مهر” للأنباء بأن “برنامج رئيسي يشمل كلمة أمام الجمعية العامة، ولقاءات مع عدد من رؤساء وقادة الدول، ولقاء مع وفد من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة”.

كما سيشرح رئيسي مواقف إيران، ويجيب عن الأسئلة في لقاءات مع مجموعات وأفراد سياسيين واجتماعيين ودينيين وإعلاميين في الولايات المتحدة.

وتمثل الاجتماعات السنوية للجمعية العامة فرصة للمحادثات والمشاورات السياسية الدولية، كما توفر حوارات ثنائية نظرا لحضور معظم المسؤولين رفيعي المستوى من دول العالم.

المصدر: وكالة مهر

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