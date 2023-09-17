بالفيديو | الجيش اللبناني يوقف مسلحاً أرعب الناس في جونية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2023 - 18:58

بالفيديو | الجيش اللبناني يوقف مسلحاً أرعب الناس في جونية

منذ 3 ساعة 17 September، 2023
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لبنان

أعلن الجيش اللبناني توقيفَ مواطنٍ لاقدامِه على اطلاقِ النارِ في الهواء وترويعِ المواطنين في مدينة جونية . وجاء في بيان “بتاريخ 17 / 9 / 2023، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في مدينة جونيه المواطن (ج.ح.) لإقدامه على إطلاق النار في الهواء وترويع المواطنين، وضبطت في حوزته سلاحًا حربيًّا نوع كلاشنكوف و16 رمانة يدوية وكمية كبيرة من الذخائر الحربية والأعتدة العسكرية، وأعلامًا حزبية. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص”.

وكان ناشطون تداولوا مقاطعَ فيديو لرجل مسلَّح نَصبَ متراساً فجرَ اليومِ في ساحة مدينة جونية رافعاً اعلامَ أحزابِ القواتِ والاحرار والكتائب. كما أظهرت الفيديوهات المتداولة عمليةَ إلقاءِ القبضِ عليه من قبلِ عناصرِ الجيشِ اللبناني ودوريةٍ من مخابرات الجيش.

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المصدر: المنار

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