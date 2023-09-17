النائب الموسوي: إنجاز الاستحقاق الرئاسي يشكل بداية لحلحلة الكثير من المشاكل

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي على “ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي لأنه يشكل بداية لمسار حلحلة الكثير من المشاكل ومفتاحا لإعادة تشكيل السلطة وبناء المؤسسات”، ورأى أن “لا نهاية قريبة ولا خلاص من المأزق الراهن إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وهذا مفتاحه الحوار بين جميع الأطراف لكي نصل إلى التوافق المطلوب”.

وأشار الموسوي في حديث له الاحد الى “أهمية التكافل والتضامن الاجتماعي ومساعدة أصحاب الحاجات خصوصا في الشؤون الصحية والتعليمية وكذلك المعيشية، والتي توسعت شريحتهم وازدادت معاناتهم بسبب الأزمة الاقتصادية المالية”.

من جهة ثانية، قال الموسوي إن “المقاومة اليوم تطورت وأخذت أبعادا نوعية واستراتيجية من خلال الدعم الذي قدمته الجمهورية الاسلامية الايرانية”، وأشار إلى أن “هذه المقاومة استطاعت بفضل هذا الدعم المبارك المستمر والمشكور وبفضل دماء شهدائها وتضحيات جرحاها وأهلها والتفاف الجمهور من حولها أن تحقق انتصارات كبيرة حفظت البلد كله بأهله وأرضه وثرواته، كما استطاعت أن تصنع معادلات كبيرة للردع والحماية في لبنان والمنطقة، وبذلك استطاعت أن تقدم نموذجا رائدا لمواجهة المستكبرين والمحتلين في المنطقة والعالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام