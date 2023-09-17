حماس: الشعب الفلسطيني موحد بالدفاع عن الأقصى ومواجهة العدوان.. والمقاومة مستمرة

قال المتحدث باسم حركة حماس عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة حول اقتحامات المستوطنين لباحات الأقصى المبارك إن “اقتحامات المستوطنين للأقصى تمثل استمرارا للعدوان وتغولا على المسجد الأقصى وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس”.

وتابع المتحدث “الاستمرار في العدوان على الأقصى يقابله شعبنا برباط وثبات رغم العوائق التي يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك”، واضاف “شعبنا لن يترك الأقصى وحيداً والاعتداءات عليه وإن تكررت وزادت وتيرتها لا يمكن بحال من الأحوال أن تصبح عادة وطبيعية”.

واكد المتحدث أن “الشعب الفلسطيني موحد في الدفاع عن الأقصى ومواجهة العدوان ولا يمكن أن ينجح العدو في كسر المعادلة والمقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال”.

وكان عشرات المستوطنين الصهاينة قد اقتحموا صباح اليوم الاحد باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات العدو الإسرائيلي، بمناسبة ما يُسمى بأعيادهم “اليهودية”.

المصدر: العلاقات الاعلامية في حركة حماس