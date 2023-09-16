جنبلاط يشيد بالهجري ووهاب يرد

اعتبر النائب السابق وليد جنبلاط عبر تغريدة على منصة اكس (تويتر سابقا) ان دروز سوريا اسوة باخوانهم في كل سوريا يريدون الحرية والعيش الكريم بعيدا عن نظام الاستبداد لبشار الاسد.

ولفت جنبلاط الى ان دروز السويداء بقيادة الشيخ حكمت الهجري هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري يريدون الحرية والكرامة والحذر الشديد من اصوات اليمين الصهيونى امثال وليد فارس وجماعته.

من جهته رد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب على جنبلاط قائلا: يا وليد بك بمحبة أقول لك الشيخ حكمت الهجري أحد قادة السويداء وشيخ عقل نحترمه ونقدره لكن ليس قائد السويداء ففي السويداء مشايخ كبار غيره وقادة ونحن وراءهم عندما يجمعون على رأي واحد ، وإذا أردت إجماعاً نلتقي عند الشيخ أمين ونتناقش ، أما الإستفراد بالمواقف فممنوع.

المصدر: منصة اكس