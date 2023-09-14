الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي للحرارة جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي و بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، و يتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء.

وجاء في النشرة الاتي :

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل مع درجات حرارة ضمن معدلاتها يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط .

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين 24 و 32 درجة، وفي مدينة زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، حيث تبقى ضمن معدلاتها الموسمية .

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل اضافي و بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، و يتكون ضباب محلي على المرتفعات مساء.

السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية واستقرارها على الساحل، ويتشكل الضباب في الفترة المسائية على المرتفعات.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية .

-الحرارة على الساحل من 27 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 16 إلى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 32 درجة.

-الرياح السطحية:غربية الى شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 70%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة .

-الضغط الجوي: 760 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام