عين الحلوة| تصاعد وتيرة الاشتباكات واصابة 8 اشخاص جراء الرصاص الطائش – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2023 - 19:46

عين الحلوة| تصاعد وتيرة الاشتباكات واصابة 8 اشخاص جراء الرصاص الطائش

منذ 1 ساعة 13 September، 2023
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