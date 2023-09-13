اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام يطلق حملة “العلم حق لأبنائي”

في إطار نجدة العام الدراسي ، وبين الأزمات التي يعاني منها موظفو القطاع العام على اختلاف مسمياته ، أطلق اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام مشروع بعنوان ” العلم حق لأبنائي”. وصرح رئيس اللقاء عماد ياغي بحضور ، منسقي اللقاء في كافة المحافظات في لبنان ، بأن هذه الحملة هدفها خفض قيمة فاتورة اللوازم المدرسية لأبناء موظفي القطاع العام في لبنان، لأنه من حق هؤلاء ان يتمتعوا بأبسط حقوقهم، وهو التعلُّم .

وأردف ياغي ، ان مستقبل هذا الجيل على ما يبدو غائب عن اهتمامات الدولة بما في ذلك الاهتمام بالتعليم الرسمي الذي أصبح ، نتيجة الاهمال، بوضع لا يحسد عليه .

وأكمل ياغي، ها هو العام الدراسي قد أقبل، وصرخات الأهالي من المصير المجهول لبدء العام الدراسي في الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية ومن غلاء الأقساط، تُسمع بآذانٍ صمّاء ، وبين هذا التراخي واللامبالاة ، أطلقنا هذه الحملة ساعين نحو تذليل الصعوبات وايجاد الحلول والتأكيد على واجب جميع المعنيين من وزارة تربية ومدراء واساتذة العمل الجاد لانطلاق عام دراسي في كامل مراحل التعليم الرسمي اليوم قبل الغد .

ولفت ياغي إلى أن القرطاسية والكتب وجميع اللوازم ستخضع للخصم من ٥ بالمئة وصولا الى ١٥ بالمئة كحد أقصى وذلك حسب طبيعة ونوعية المشتريات، كما أنه قد تم إنشاء مجموعات لتبادل الكتب المستعملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ثم استعرض أسماء المكتبات المعتمدة في المحافظات والموزعين على الشكل التالي :

١-محافظة بيروت وجبل لبنان: المكتبة العلمية في الفروع التالية : المزرعة، معوض وحارة حريك (رقم الهاتف 03885547)

٢-محافظة بعلبك الهرمل : مكتبة بعلبك ، سنتر جعفر (رقم الهاتف 08371854)

٣-محافظة البقاع : مكتبة عصام ، بر الياس الطريق العام (رقم الهاتف: 03459650)

٤-محافظة الجنوب : مكتبة زينب، الصرفند ، الساحة العامة (رقم الهاتف 71290105)

٥-محافظة النبطية: مكتبة عون النبطية، انصار (رقم الهاتف:70996916)

٦-محافظة الشمال: مكتبة يوسف وأديب طرابلس، البحصاص ، رقم الهاتف (78920300) ،

ومكتبة الجندي، عكار ، حلبا (رقم الهاتف 03304421).

وأخيرا ختم ياغي قائلا : “سنبقى إلى جانب أهلنا عموما وموظفي القطاع العام خصوصا ، مهما كانت الظروف وضمن استطاعتنا، وان شاء الله، بالتكاتف والتضامن معهم نستطيع البدء بعام دراسي ، وذلك بالحد الادنى المطلوب ، ونستطيع ادخال أكبر عدد من الطلاب إلى مدارسهم والمساهمة في الحدّ من ظاهرة التسرب المدرسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام