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June 7 2023 - 16:14

ياغي يلتقي في جنيف بالأمين العام لاتحاد النقابات العمالية لدولة الغابون

منذ 2 ساعة 7 June، 2023
عماد ياغي
لبنان

على هامش جلسات اللجان العمالية في منظمة العمل الدولية الدورة ١١١ في جنيف التقى عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان عضو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان المكلف بشؤون الوظيفة العامة في اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين عماد ياغي بالأمين العام لاتحاد النقابات العمالية في دولة الغابون السيد جان كلود بيكال (  Jean Claude Bekale ) المشارك بمؤتمر العمل الدولي على رأس وفد عمالي غابوني ، وتم التداول بشؤون نقابية تهم الحركة النقابية في البلدين، واضطلع المجتمعون على تجاربهم في العمل النقابي في مواجهة التحديات حيث أبدى بيكال اعجابه بوحدة النقابيين في لبنان والتفافهم حول قياداتهم النقابية في القطاعين العام والخاص، سيما في الاتحاد العمالي العام في لبنان ورابطة موظفي الادارة العامة  وصمودهم في مواجهة ما يتعرض له لبنان من حصار اقتصادي وازمة اقتصادية اجتماعية ، واتفق الطرفان على لقاء لاحق للبحث  في المشتركات النضالية النقابية، ووضع  آليات عمل وتعاون  مشترك، وتحديد سبل التواصل المستمر، واستحداث أطر لعمل نقابي مشترك في خدمة القضايا التي يعاني منها موظفو وعمال البلدين  .

المصدر: بريد الموقع

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