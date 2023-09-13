اتحاد الوفاء: نؤكد وقوفنا إلى جانب شعب وعمال ليبيا الشقيقة في مصابهم والامهم

بيان صادر عن اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم

( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ )

حضرة رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نتوجه اليكم باسم اتحاد الوفاء لنقابات العمال في لبنان باسمى آيات المواساة للمصاب الجلل من جراء الفيضانات التي تعرض لها جزء من الوطن الليبي الشقيق الغالي

ويهم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان وباسم عمال لبنان المقاومين ان يؤكد وقوفه إلى جانب شعب وعمال ليبيا الشقيقة في مصابهم والامهم ، ويبدى استعداده التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ووضع كافة امكاناته المتواضعة بتصرفكم ، تضامنا مع عمال ليبيا ومع الشعب الليبي الشقيق . .

الاخوة الاعزاء في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا ، اننا نتابع معكم الاثارالمؤلمة للفيضان وما خلفه من دمار كبير، ومصابنا جلل في عدد الضحايا والجرحى والمنكوبين من المواطنين الأعزاء ، ونسأل الله الرحمة وواسع الجنان للضحايا الأعزاء، والشفاء للجرحى، وجميل المواساة للمكلومين المصابين باعزائهم. و نسأل الله أن يربط على قلوبكم ، ويمدكم بقوة الإيمان بقضاء الله، ويمكنكم من تجاوز هذه المحنة والصبر على مرارة الفقد وألم المعاناة” الاخوة الاعزاء “مصابكم مصابنا، وآلامكم آلام لنا، أخرجكم الله من هذا البلاء، محتسبين صابرين وأقوياء قادرين، وأنتم أهل الصبر على مكاره الدهر، وحفظ الله ليبيا وشعبها من كل بلاء”.

المصدر: بريد الموقع