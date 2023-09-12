حزب الله يهيب بالدول القادرة والمؤسسات الانسانية مساعدة  ‫للشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي المت بهم 

أعرب حزب الله عن”تضامنه العميق مع الشعب الليبي الشقيق في المأساة المفجعة التي أصابته اثر العواصف والسيول العارمة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد وأدت الى وفاة وفقدان عشرات آلاف المواطنين”.

وأضاف البيان”يهيب حزب الله بالدول القادرة والمؤسسات الانسانية مد يد العون والمساعدة للشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي المت بهم”.

وختم البيان:”نسأل الله تعالى الرحمة للضحايا والعافية للمصابين وان يرأف بالشعبين العزيزين ويمدهم بالقوة والصبر وان يخفف عنهم الآلام والمعاناة انه سميع مجيب”.

المصدر: العلاقات الإعلامية