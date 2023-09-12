حزب الله يهيب بالدول القادرة والمؤسسات الانسانية مساعدة  ‫للشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي المت بهم  – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 12 2023 - 18:58

حزب الله يهيب بالدول القادرة والمؤسسات الانسانية مساعدة  ‫للشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي المت بهم 

منذ 6 mins 12 September، 2023
بيان حزب الله
لبنان

أعرب حزب الله عن”تضامنه العميق مع الشعب الليبي الشقيق في المأساة المفجعة التي أصابته اثر العواصف والسيول العارمة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد وأدت الى وفاة وفقدان عشرات آلاف المواطنين”.

وأضاف البيان”يهيب حزب الله بالدول القادرة والمؤسسات الانسانية مد يد العون والمساعدة  للشعبين المغربي والليبي بعد الكوارث الطبيعية التي المت بهم”.

وختم البيان:”نسأل الله تعالى الرحمة للضحايا والعافية للمصابين وان يرأف بالشعبين العزيزين ويمدهم بالقوة والصبر وان يخفف عنهم الآلام والمعاناة انه سميع مجيب”.

المصدر: العلاقات الإعلامية

التعليقات

ذات صلة