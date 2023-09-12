لبنان| مجلس الوزراء اقر مشروع موازنة العام 2024

اقر مجلسُ الوزراءِ مشروع موازنةِ العام 2024 خلال جلسته التي إنعقدت صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.

في ختام الجلسة، قال ميقاتي في لقاء صحافي: “أقررنا موازنة العام 2024،وهي أول موازنة منذ العام 2002 تقر في مواعيدها الدستورية قبل بدء الدورة الثانية لانعقاد مجلس النواب، وهذا انجاز كبير جدا”.

اضاف ” الموازنة مقبولة وحازت على إجماع كامل من مجلس الوزراء لتبنيها، وستحال في نهاية الأسبوع على المجلس النيابي الكريم. وبطريقة موازية هناك لجان ستؤلف برئاسة نائب رئيس الحكومة لوضع مشروع قانون ضريبة الدخل الموحدة، مشروع تعديل قانون المحاسبة العمومية، إعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات العامة، هيئة لتحقيق وتنسيق ووضع المعايير لأنظمة المعلوماتية في الدولة اللبنانية، إصلاح الجمارك وضبط التهرب من التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على السلع الفاخرة، وستصدر كلها في أسرع وقت”.

وقال “لا شيء لدينا حاليا أهم من موضوع النازحين والخطر الذي يهدد لبنان في هذا الظرف. وفي بداية كل جلسة لمجلس الوزراء سيكون هناك تقرير لمتابعة هذا الموضوع. كما أن هناك فريق عمل في السرايا لمتابعة هذه المقررات نظرا لاهميتها على الساحة اللبنانية”.

المصدر: المنار + الوطنية