الرئيس بري وقع مشروع قانون موازنة العام 2024 وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2024 - 16:38

الرئيس بري وقع مشروع قانون موازنة العام 2024 وأحاله على رئاسة مجلس الوزراء

منذ 1 ساعة 5 February، 2024
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