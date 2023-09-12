الرئيس بري بعد لقائه لودريان: وجهات النظر متطابقة بأن لا سبيل إلا الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2023 - 15:46

الرئيس بري بعد لقائه لودريان: وجهات النظر متطابقة بأن لا سبيل إلا الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة

منذ 2 ساعة 12 September، 2023
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