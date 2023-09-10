برعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، تتشرّف دار الأمير بدعوتكم إلى حضور ندوة وحفل توقيع رواية “أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون” لمؤلفها د. محمد حسين بزي.
البرنامج:
– النشيد الوطني اللبناني
– كلمة راعي الحفل معالي وزير الثقافة
قراءات نقدية لكل من:
– معالي الوزير أ. د. طراد حمادة
– أ.د. دلال عبّاس
– أ.د. منى رسلان
– يدير الندوة الإعلامي أ. روني ألفا
الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 14/9/2023 الساعة الرابعة عصرًا.
المكان: قاعة المكتبة الوطنية، وزارة الثقافة، الصنائع، بيروت.
المصدر: بريد الموقع