برعاية وحضور معالي وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، تتشرّف دار الأمير بدعوتكم إلى حضور ندوة وحفل توقيع رواية “أيام مولانا وقواعد العشق الأربعون” لمؤلفها د. محمد حسين بزي.

البرنامج:

– النشيد الوطني اللبناني

– كلمة راعي الحفل معالي وزير الثقافة

قراءات نقدية لكل من:

– معالي الوزير أ. د. طراد حمادة

– أ.د. دلال عبّاس

– أ.د. منى رسلان

– يدير الندوة الإعلامي أ. روني ألفا

الزمان: يوم الخميس الواقع فيه 14/9/2023 الساعة الرابعة عصرًا.

المكان: قاعة المكتبة الوطنية، وزارة الثقافة، الصنائع، بيروت.

المصدر: بريد الموقع