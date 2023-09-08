اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة كان متوقعاً بعد تعثر المفاوضات وعدم تجاوب العناصر المسلحة لتسليم المطلوبين”، وطالب “بضرورة وضع ضوابط امنية للمخيمات قبل ان تستفحل الأمور وتنفجر في أكثر من مكان لان ما يدور يستدف الاستقرار”.

وأعرب هاشم عن خشيته “من وجود نوايا لأخذ الأمور الى ابعد من حال التفلت”، وأشاد بتعاطي الجيش اللبناني بحكمة، وقال “المطلوب اولا تجاوب المجموعات المسلحة مع المساعي ووضع أسس لحل الازمة”.

وعن الاستحقاق الرئاسي ومصير مبادرة الرئيس نبيه بري للحوار، أكد قاسم ان “المبادرة لا تزال قائمة، لان الحوار الوطني الجامع ضروري”، وأشار الى ان “رئيس المجلس ينتظر بلورة الصورة ليبني قراره النهائي”، املاً في ان “يعود بعض الافرقاء عن مواقفهم الرافضة للحوار لانه الفرصة الاخيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام