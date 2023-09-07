أكد الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية سكوت ريتر أنّ الولايات المتحدة لن تبدأ صراعًا عسكريًا واسع النطاق مع روسيا، لأن الجنرالات الأميركيين يدركون عدم قدرتهم على الانتصار.

كلام ريتر جاء تعليقًا على التصريح الأخير للصحافي الأميركي تاكر كارلسون أنّ الولايات المتحدة ستبدأ حرًبا ساخنة مع روسيا العام المقبل.

وفي مقابلة مع الصحفي غارلاند نيكسون على “يوتيوب”، قال ريتر إن “فرضية أطروحة كارلسون هي افتراض أن الولايات المتحدة قادرة على الفوز، ولكنها لن تكون قادرة على الفوز في الحرب مع روسيا سواء بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة النووية”.

وأضاف “لا يهم ما سنفعله من أجل هذا، لذلك من الغباء الحديث حتى عن احتمال نشوب حرب ساخنة”، مشدداً على أن “الولايات المتحدة لا تملك فرصة لهزيمة روسيا، لا في سورية ولا في أوكرانيا ولا في أوروبا”.

وفي سياق متصل، أكد سكوت أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد تماسكها القتالي في مقاطعة خاركوف، ما سيؤدي إلى انهيارها الوشيك.

وقال ريتر”أعتقد أن الانهيار أصبح وشيكًا بالفعل، ففي الشمال وحول كوبيانسك، بدأنا نرى تصدعات في التماسك القتالي الأوكراني”، مشيراً إلى أن الصراع قد دخل مرحلته النهائية، وأن تدمير الوحدات المدربة التي أعدها الغرب، والقوات الأوكرانية المعبأة حديثًا ستؤدي إلى انهيار جيش كييف.

وأضاف “بمجرد وضع حد “للهجوم المضاد” الحالي ومقتل كل وحدات النخبة، أعتقد أننا سنرى الروس يبدأون في ممارسة الضغط والمضي قدمًا، وأيضًا انهيار الجيش الأوكراني”.

المصدر: وكالات