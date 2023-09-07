قال نائب رئيس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “اليوم هناك فرصة جديدة وفّرها دولة الرئيس نبيه بري للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ فترة طويلة”، وتابع “الأعم الأغلب من الجهات السياسية استجابت لهذه الدعوة وأبدت رأيها الأولي للاستجابة لهذه الدعوة ونسأل الله سبحانه تعالى أن يكتب لهذه الدعوة النجاح وأن يأتي اللبنانيون للحوار”.

ولفت الشيخ الخطيب في حديث له خلال حفل أقامه مستشفى الزهراء – مركز طبي جامعي لافتتاح أقسام جديدة الخميس الى ان “الحوار هو الأساس للخروج من هذه الازمة علها تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية وتعود المؤسسات الدستورية الى عملها لخدمة المواطنين الذين يعانون في كل المجالات ومن جملتها الاستشفاء”.

ورأى الشيخ الخطيب ان “المشكلة ليس مشكلة مسلم ومسيحي وليست مشكلة صلاحيات، المشكلة اليوم هي المزايدات بين السياسيين في البيئة الواحدة التي يعتبرونها بيئتهم، وهي مشكلة زعامات تخرب البلد من أجل أن تصل الى مصالح شخصية وفئوية والذي يدفع الثمن هم أبناء نفس البيئة التي يدعون أنهم يدافعون عنها”، ودعا “السياسيين الى التعقل والى الاستجابة لدعوة الرئيس بري للحوار للخروج من هذه المشكلة كي نخطو خطوة جديدة باتجاه الإصلاح الكامل وباتجاه دولة المواطنة والخروج من الطائفية السياسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام