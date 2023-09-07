قالت “منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” في بيان لها الخميس “نتابع بقلقٍ الأنباء الواردة من داخل سجن جو عن نقل عددٍ من معتقلي الرأي المضربين عن الطعام إلى المشفى نتيجة تدهور حالتهم الصحية”.

ولفتت المنظمة الى انه “يواصل أكثر من 800 معتقل رأي إضرابهم عن الطعام منذ 7 أغسطس/آب الماضي، فيما تصرّ إدارة السجن على تجاهل مطالبهم المحقة”، واكدت “نحمّل وزارة الداخلية البحرينية مسؤولية ما قد تؤول إليه أوضاع السجناء السياسيين وندين محاولات أجهزة الدولة تضليل الرأي العام عن الانتهاكات في السجون”.

وشددت المنظمة على انها “تدق ناقوس الخطر على حياة المعتقلين”، وطالبت “ملك البحرين بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين فورا ودون قيد أو شرط”، وحثت “المجتمع الدولي للضغط على البحرين لوقف سياسة الإهمال الطبي ضد السجناء السياسيين والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية”.

المصدر: بريد الموقع