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September 7 2023 - 14:10

مسؤول النقابات في حزب الله في جبل عامل الاولى بحث ونقيب تجمع مزارعي الجنوب اوضاع القطاع الزراعي

منذ 24 mins 7 September، 2023
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لبنان

عقد لقاء بين مسؤول النقابات والعمال في حزب الله بمنطقة جبل عامل الاولى وسام طفلا ، ونقيب تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، في مكتب النقابات في مدينة صور ، في حضور رامي ابو زيد والمهندس علي دبوق، حيث تطرق المجتمعون” لأوضاع القطاع الزراعي في الجنوب، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي “.
وتم الاتفاق حسب بيان عن المجتمعين على “عقد لقاءات دورية للعمل على حل المشاكل الزراعية مع المعنيين، إن كان على صعيد الانتاج وتصديره، او على صعيد الامراض الفطرية التي تفتك ببعض الزراعات”. كما اكد المجتمعون ” اهمية العمل النقابي للنهوض بالقطاع الزراعي في الجنوب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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