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September 4 2023 - 21:54

منصوري: القرار نهائي بعدم تمويل الدولة

منذ 2 ساعة 4 September، 2023
وسيم منصوري
وسيم منصوري
لبنان

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أن قرار المصرف نهائي بعدم تمويل الدولة لا بالليرة ولا بالدولار وعلى الدولة إيجاد وسائل لتمويل عجز ميزانيتها.

وفي حديث تلفزيوني أعلن منصوري أن المركزي يعتزم توفير منصة تبادل جديدة عبر بلومبرغ بديلة عن منصة صيرفة، ولفت إلى أن إعادة الأموال للمودعين ليست مستحيلة، مشيراً إلى أنه لا ينبغي أن ينتظر المودعون لفترة أكثر.

وأوضح منصوري أن الاقتصاد اللبناني تراجع من حوالي 55 مليار دولار إلى نحو 20 مليار، مؤكداً أنه لا يمكن حل الأزمة إلا بكثير من التكامل بين الجهات الفنية والقانونية والسياسية.

المصدر: قناة المنار

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