اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “حزب الله انطلق من نهج الإمام الحسين عليه السلام وولاية الفقيه ليغير المعادلات ويحقق الانتصارات”.

وأكد الشيخ يزبك في كلمة القاها خلال مراسم رفع الراية الحسينية في متحف بعلبك الجهادي أن “محور المقاومة ينتقل من انجاز إلى انجاز واصفاً لقاء قيادات حزب الله وحركتي الجهاد وحماس يقلق العدو”.

ودعا الشيخ يزبك إلى “تلبية الدعوة للحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية”، وشدد على أن “الذين يكررون هتك حرمة القرآن بحجة حرية التعبير في السويد لن ينالو من اسلامنا وقرآننا”.

المصدر: قناة المنار