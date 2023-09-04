أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليمين الدستورية الإثنين رئيسا لـ “مرحلة انتقالية” بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح بالرئيس الغابوني علي بونغو. ووعد خلالها “بإعادة السلطة إلى المدنيين” عبر “انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية” دون تحديد موعدها. كما أكد أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن “النهوض بالاقتصاد” وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.

كما طلب مشاركة كل “القوى الفاعلة للأمة” في وضع “دستور جديد” “سيتم اعتماده عن طريق استفتاء”، “لمؤسسات أكثر احتراما لحقوق الإنسان والديموقراطية”.

المصدر: فرانس 24