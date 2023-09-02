تسلمت منظمة الفضاء الايرانية القمر الصناعي للاستشعار عن بعد “طلوع 3” الذي صنتعه شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية، بعد اجتياز الاختبارات الأخيرة.

وأفاد الموقع الاعلامي لمنظمة الفضاء الإيرانية، أنه تم إزاحة الستار عن انموذج رحلة هذا القمر الصناعي في شباط/فبراير الماضي في مراسم يوم التقنية الفضائية بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد الانتهاء بنجاح من الاختبارات المختلفة والانتهاء من عملية التسليم، تم وضعه في برنامج الإطلاق ووفقا للخطة المحددة سيتم اطلاق القمر الصناعي “طلوع 3”.

ويتميز هذا القمر الصناعي بدقة تصوير تصل إلى 5 أمتار أحادية الطيف و10 أمتار ملونة، ويبلغ وزنه أكثر من 100 كيلوغرام، وقد تم تصميمه وصنعه من قبل الخبراء الايرانيين بالاعتماد على الطاقة الداخلية.

ويمكن للقمر الصناعي “طلوع 3″، الذي سيتم وضعه في مدار ليو، إرسال الصور المطلوبة لمختلف التطبيقات في مجالات الزراعة والموارد المائية وإدارة المخاطر الطبيعية وغيرها الى منظمة الفضاء الإيرانية.

المصدر: فارس