عقد وجهاء القبائل والعشائر والنخب الوطنية في حلب، ملتقى وطنيًا في المحافظة لبحث “انتفاضة الجزيرة السورية” ضد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ودعم المقاومة ضد الإحتلال الأمريكي شرقي سوريا.

وشدّد شيوخ العشائر في كلمات ألقوها خلال الملتقى، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ورفض المشاريع التقسيمية التي تسعى لتنفيذها الميليشيات المسلحة المدعومة من القوات الأمريكية والتركية المحتلة لأجزاء من الأراضي السورية.

وأكد المشاركون وقوفهم إلى جانب الجيش والقيادة السورية حتى تحرير كل أراضي البلاد التي تحتلها واشنطن وأنقرة، مثمنينَ انتفاضة أبناء العشائر العربية في الجزيرة السورية ضد قسد المدعومة أمريكياً.

وفي ختام الملتقى، أصدر وجهاء القبائل وشيوخ العشائر بياناً أكد “دعم العشائر القيادة السورية وجيشها في وجه الإحتلالين الأمريكي والتركي وأعوانهما”. وشدّد على أنّ “قبائل وعشائر حلب ستعمل بكلّ قوتها لعودة الجزيرة السورية إلى سلطة الدولة”.

إلى ذلك، أعلنت القبائل “دعمها ومباركتها لانتفاضة أبناء الجزيرة السورية، وتعدهم أن تقف بجانبهم حتى تحرير كلّ الأراضي السورية المحتلة”.

وناشد البيان القيادة السورية والرئيس بشار الأسد بتشكيل مجلس للعشائر في البلاد ليكون رديفاً شعبياً تحت راية الدولة السورية.

المصدر: موقع المنار +سانا