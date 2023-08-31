أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش ان “للشعب الفلسطيني حق مشروع للدفاع عنه نفسه كونه يواجه احتلالا وعدوا صهونيا يُنفذ حسم الصراع عبر التوسع الاستيطاني وجذب المستوطنين تجاه الضفة الغربية المحتلة، ويطلق العنان لقتل أبناء الشعب الفلسطيني ونهب ممتلكاتهم”.

وشدد البطش الخميس على أن “تفجير العبوات الناسفة وتسجيل القتل والإصابات بين صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في جنين ونابلس ومناطق الضفة الغربية المحتلة، يأتي في إطار الرد الطبيعي على الجرائم المتواصلة والمتصاعدة ضد أبناء الشعب الفلسطيني”، وأكد ان “مقاومة العدو الصهيوني حق مشروع للشعب الفلسطيني، وستستمر وتتصاعد وتتوسع رقعتها ما بقي الاحتلال على أرض فلسطين”.

ولفت البطش إلى أن “بنادق المقاومة في الضفة الغربية وعلى رأسها كتائب سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي موجهة صوب العدو وستبقى كذلك حتى تحرير الأرض الفلسطينية من المحتل، وليست لمناكفة أجهزة أمن السلطة، أو الصراعات الجانبية”، وأشار الى أن “المقاومة تتصاعد وتتطور من حيث نوعيتها وتكتيكها ويزداد نشاطها باستمرار في مواجهة العدو الصهيوني”.

المصدر: فلسطين اليوم