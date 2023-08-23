اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “لا مبرر لعدم مشاركة وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في جلسة مجلس الأمن التي ستبحث قرار التجديد لليونيفيل”، وشدد على “أهمية متابعة الموضوع بدقة في نيويورك”، محذراً من “نية العدو الإسرائيلي بتسويق أفكار جديدة لعمل قوات الطوارئ الأساسي”.

وردا على سؤال عن مصير زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، أكد أن “لكل من الأفرقاء ملاحظات على الرسالة الفرنسية الأخيرة التي وجهت الى عدد من النواب”، ودعا “الجميع الى تجاوز بعض الشكليات للوصول الى جوهر مبادرة موفد الاليزيه خصوصا أننا في وضع غير طبيعي”.

واستبعد هاشم “حصول أي خروق قريبة في الملف الرئاسي لعدم تجاوب الفريق الآخر مع طرح لودريان، بانتظار ما ستؤول إليه ردود النواب على الأسئلة الفرنسية”.

وعن المساعي الداخلية، أكد هاشم أن “الحوار الثنائي بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ مستمر في إطار إمكانية التفاهم”، وقال “نحن مع طرح ومناقشة اللامركزية الإدارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام