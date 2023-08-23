لبنان | أمن الدولة يصادر بضائع إسرائيلية في مستودعات ومتاجر – موقع قناة المنار – لبنان
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August 23 2023 - 10:34

لبنان | أمن الدولة يصادر بضائع إسرائيلية في مستودعات ومتاجر

منذ 2 ساعة 23 August، 2023
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لبنان

أعلنت السلطات اللبنانية يوم الثلاثاء، مصادرة بضائع إسرائيلية في مستودعات ومتاجر لبنانية، والتحقيق مع المعنيين.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة لأمن الدولة أنه “بعد توافر معلومات لمديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة في أمن الدولة، عن وجود بضائع منشؤها شركات للعدو الإسرائيلي، تُسوق في عددٍ من المراكز التجارية في لبنان، قامت دوريات من مديرية الاستعلام والمجموعة الخاصة وبالتنسيق بينها وبين المديريات الإقليمية لأمن الدولة، بعمليات دهم عدة لمستودعات ومتاجر في المحافظات اللبنانية، إلى جانب عملية دهمٍ للمركز الرئيسي المستورد لهذه البضائع”.

وأشارت إلى أنه “تمت مصادرة البضائع، وجرى استدعاء الأشخاص المعنيين، وتم التحقيق معهم لمعرفة مصدرها، وأُودع الملف القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني”.

المصدر: بريد الموقع

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