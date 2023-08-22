توتال إنيرجيز تعلن اطلاق أنشطة الإستكشاف في الرّقعة رقم 9 – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 16:38

توتال إنيرجيز تعلن اطلاق أنشطة الإستكشاف في الرّقعة رقم 9

منذ 1 ساعة 22 August، 2023
توتال انرجيز
لبنان

اعلنت شركة “توتال إنيرجيز” وشريكاها إيني وقطر للطاقة في بيان، “اطلاق أنشطة الإستكشاف في الرّقعة رقم 9 في لبنان”.

وقال المدير العام لتوتال إنيرجيز إي بي لبنان رومان دو لامارتينيير: “يسعدنا أن نعلن أن عمليّات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل إلتزام فرق توتال إنيرجيز ودعم السلطات اللبنانيّة وشريكينا. إن البئر الاستكشافيّة ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة”.

واشار البيان الى ان “شركة توتال إنيرجيز هي المشغّل للرّقعة رقم 9 في المياه اللبنانيّة مع حصّة 35%، إلى جانب شريكيها إيني (35%) وقطر للطاقة (30%)”.

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