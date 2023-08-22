‫المسيرة “مهاجر10” قادرة على التحليق حتى ارتفاع 7 آلاف قدم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 22 2023 - 13:30

‫المسيرة “مهاجر10” قادرة على التحليق حتى ارتفاع 7 آلاف قدم

منذ 1 ساعة 22 August، 2023
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