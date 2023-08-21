وكالة سانا: سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 23:38

وكالة سانا: سماع دوي انفجار في محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعته

منذ 24 mins 21 August، 2023
أخبار موقع المنار

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