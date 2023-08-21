ضمن مشروع دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف المجالات والعناوين، نظمت مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في منطقة جبل عامل الأولى بالتعاون مع السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة، ورشة عمل لمربي النحل في بلدة شبعا الحدودية.

وقد حضرالورشة مدير مؤسسة جهاد البناء في المنطقة سليم مراد، ورئيس جمعية النحل في شبعا محمد حسين زهرة، وعدد من النحالين، وحاضر فيها أحد الاختصاصيين في مجال تربية النحل، حيث أضاء على الامراض التي يتعرض لها النحل وآليات المعالجة.

وفي نهاية الورشة تم توزيع أدوية مجانا للنحالين وآلة فرز العسل وأقراص الشمع، كما قُدمت درع تقديرية على الجهود التي تبذل في الوقوف إلى جانب النحالين والمزارعين في بلدة شبعا.

المصدر: قناة المنار