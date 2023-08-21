“جهاد البناء” نظمت ورشة عمل لمربي النحل في بلدة شبعا الحدودية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 19:34

“جهاد البناء” نظمت ورشة عمل لمربي النحل في بلدة شبعا الحدودية

منذ 59 mins 21 August، 2023
ورشة لجهاد البناء في شبعا
لبنان

ضمن مشروع دعمها المتواصل للمزارعين في مختلف المجالات والعناوين، نظمت مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في منطقة جبل عامل الأولى بالتعاون مع السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة، ورشة عمل لمربي النحل في بلدة شبعا الحدودية.

وقد حضرالورشة مدير مؤسسة جهاد البناء في المنطقة سليم مراد، ورئيس جمعية النحل في شبعا محمد حسين زهرة، وعدد من النحالين، وحاضر فيها أحد الاختصاصيين في مجال تربية النحل، حيث أضاء على الامراض التي يتعرض لها النحل وآليات المعالجة.

وفي نهاية الورشة تم توزيع أدوية مجانا للنحالين وآلة فرز العسل وأقراص الشمع، كما قُدمت درع تقديرية على الجهود التي تبذل في الوقوف إلى جانب النحالين والمزارعين في بلدة شبعا.

المصدر: قناة المنار

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