أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2023، سجل ارتفاعا وقدره 6,8 % بالنسبة لشهر حزيران 2023.

وساهم في هذه الزيادة ارتفاع مؤشر “الخدمات الطبية والاستشفائية”، علما ان اسعار هذا البند تجمع سنويا، مع العلم ان التغير السنوي لمؤشر اسعار الاستهلاك في تموز 2023 بلغ 251,5 % بالنسبة لشهر تموز من العام 2022.

كما سجل التغير الشهري لمؤشر الاسعار لشهر حزيران على صعيد المحافظات، ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 6.4%

– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 7.5%

– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 6.8%

– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7.1%

– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 6.4%

– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 1.5%

ولمزيد من التفاصيل، دعت الادارة الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بها على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام