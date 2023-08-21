‫الجهاد الإسلامي: عملية الخليل تؤكد أن مقاومتنا حاضرة  ‫وأياديها قادرة على الردع وضرب العدو من حيث لا يحتسب  – موقع قناة المنار – لبنان
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August 21 2023 - 12:10

‫الجهاد الإسلامي: عملية الخليل تؤكد أن مقاومتنا حاضرة  ‫وأياديها قادرة على الردع وضرب العدو من حيث لا يحتسب 

منذ 54 mins 21 August، 2023
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