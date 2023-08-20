الحكومة العراقية تعلن عن إجراءات استثنائية تحضيراً لاستقبال الزائرين بأربعينية الإمام الحسين (ع)

أعلنت الحكومة العراقية عن اتخاذ إجراءات استثنائية تحضيراً لاستقبالِ الزائرينَ بأربعينيةِ الإمام الحسينِ عليهِ السلام وضمان امنهم وسلامتهم .

وشكّلَتْ وزارةُ الخارجيةِ غرفةَ استجابةٍ سريعةٍ واقرت منحِ سماتِ دخولِ الزائرينَ بشكلٍ مجاني، كما خوّلت وزارة الداخليةِ رؤساءَ البَعثاتِ الدبلوماسيةِ العراقيةِ صلاحيةَ منحِ سماتِ الدخولِ للأجانبِ الراغبينَ بالمشاركةِ في الزيارة.

وتضمنت الخطةُ المواكِبة لزيارة الاربعين عمليات استباقية وتكثيف الجهد الاستخباري، ومراقبة الطرقات المؤديةِ إلى كربلاءَ المقدسة، عبرَ تعزيزاتٍ أمنيةٍ.

المصدر: قناة المنار