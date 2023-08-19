الشيخ الديهي: إضراب المعتقلين بـ”جو” رسالة واضحة أن حقوق الإنسان لا يمكن المساومة عليها

قال نائب الأمين العام لـ”جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” البحرينية المعارضة الشيخ حسين الديهي إن “المفاوضات بين المعتقلين السياسيين وإدارة سجن جو في البحرين لم تحقق أي تقدم حتى الآن مع دخول الإضراب عن الطعام أسبوعه الثاني”.

ولفت الشيخ الديهي في حديث له السبت الى ان “الاضطهاد والقمع اللذين يعيشهما السجناء السياسيون في البحرين خلف القضبان، يتجليان في تصاعد أعداد المشاركين في الإضراب، وتصاعد القلق بشأن أوضاعهم”، وأكد ان “الإضراب ليس مجرد تصعيد للمطالب، بل هو رسالة واضحة بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لا يمكن المساومة عليها”.

وأشار الشيخ الديهي إلى أن “التضامن الشعبي الواسع مع المعتقلين السياسيين يظهر حجم الاستنكار والرفض للوضع القمعي وتجاوزات حقوق الإنسان”، وطالب “بإنهاء القمع وتحقيق مطالب السجناء المضربين عن الطعام العادلة والضرورية وحقهم في الحرية من دون قيد أو شرط”.

المصدر: بريد الموقع