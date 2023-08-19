تيمور جنبلاط: لبحث المقاربات الموضوعية لإنتاج الحلول خصوصا في رئاسة الجمهورية

حذر رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب تيمور جنبلاط من “مغبة الاستمرار في المناخ التعطيلي السائد وانسداد الافق السياسي للحوار ومقاطعة الجلسات التشريعية وخلق هذا الكم من المعوقات، في ظل الأزمات المثقلة بالتداعيات السياسية والرئاسية والمالية والاجتماعية”.

وأكد جنبلاط السبت أن “المطلوب وقف تصفية الحسابات السياسية على حساب الوطن ولجم مسلسل الانهيارات والشروع الى التوافق على إدارة أزمتنا الداخلية على نحو سليم وبحث المقاربات الموضوعية لإنتاج الحلول المنتظرة، وخصوصا منها رئاسة الجمهورية كما باقي العقد السياسية، ومعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية”.

وشدد جنبلاط على “ضرورة إنهاء الشغور المتمادي في المجلس العسكري وخصوصا موقع رئيس الأركان، الذي يحق له وحده بموجب قانون الدفاع تولي صلاحيات قائد الجيش في حالة الشغور دون سواه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام