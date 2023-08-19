السيد فضل الله: لعدم التساهل مع من يدعو لرفع العقوبات عن الشاذين جنسيا

استغرب العلامة السيد علي فضل الله في تصريح اليوم أن “نرى ان هناك من يمثل الشعب اللبناني يسيء إلى بلد الأديان والرسالات السماوية والقيم الأخلاقية والإيمانية من خلال هذا المشروع الذي قدم إلى المجلس النيابي، ويدعو إلى رفع العقوبات عن الشاذين جنسيا”.

وقال السيد فضل الله السبت “نرى ان هذا المشروع بدلا من ان يدعو إلى توفير الإجراءات والآليات التي تحتوي هذه الحالة بالمعالجة الصحية والنفسية”، وتابع “غير ذلك فإننا نراه يسعى إلى تعميمها وتوسيعها من خلال تشريعها قانونيا، بما يهدد القانون الإلهي في استمرار الجنس البشري”.

ودعا السيد فضل الله “لعدم التساهل إزاء هذه الظاهرة والتي تعاكس الطبيعة الإنسانية وقانون الزوجية الكوني”، واضاف “أما المعاني الحقيقية للحرية واحترام خيارات فئات محددة، فإنها لا تجيز بأي حال على الاطلاق أن تكون على حساب وجود المجتمع الإنساني وتطوره”، ونوه “بكل الذين رفضوا هذا المشروع والذين تراجعوا عنه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام