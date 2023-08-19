الأدميرال تنكسيري: البحرية الأمريكية تخضع اليوم لقوانيننا عند المرور عبر مضيق هرمز

صرح قائد قوات بحرية حرس الثورة الإسلامية، الأدميرال علي رضا تنكسيري ان في وقت من الأوقات، ما كان تحترم دول الناتو قوانين ممراتنا المائية، لكنها اليوم تمتثل لتحذيرات بحرية حرس الثورة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الأدميرال علي رضا تنكسيري، خلال تصريحات له في حفل للجمعية العليا لقادة ومسؤولي حرس الثورة الإسلامية، إلى قدرات هذه القوة ووصوله إلى الاكتفاء الذاتي في مجال المعدات الدفاعية، وقال: “كانت من توجيهات قائد الثورة الإسلامية أن نعزز قوة البحرية إلى حد تليق بالثورة الإسلامية، وكان هذا ممكناً فقط من خلال السيطرة على الخليج الفارسي. لقد فعلنا هذا واليوم نحن نسيطر على الخليج الفارسي، وحتى حاملات الطائرات والمروحيات الأمريكية تخضع لقوانيننا عند المرور عبر الخليج الفارسي”.

وأضاف: “في فترة ما، لم تكن تحترم دول الناتو والولايات المتحدة قوانين ممراتنا المائية، ولكن اليوم حاملات الطائرات والمروحيات الأميركية باتت تلتزم بقوانيننا عند مرورها من مضيق هرمز .. في إحدى العمليات السابقة توجّهت قطعنا البحرية نحو حاملة طائرات أميركية في المياه الخليجية وأجبرتها على الانسحاب نحو 180 ميلا”، مؤكدا: “ان دول “الناتو” أيضاً باتت تلتزم بقوانين إيران وتأخذ تحذيرات حرس الثورة بعين الاعتبار”.

وأشار الأدميرال تنكسيري إلى الإنجازات الدفاعية والصاروخية لحرس الثورة وقال: “إن بحرية حرس الثورة تمتلك اليوم جميع أنواع الطائرات القتالية والاستطلاعية والهجومية والهجينة وهي في حالة جيدة جدًا في مجال صواريخ البحرية”.

وتابع قائد بحرية حرس الثورة: “وجه إلينا قائد الثورة الإسلامية للسعي وراء زيادة سرعة عواماتنا السريعة، واليوم تتراوح سرعة هذه العوامات بين 90 إلى 110 عقدة بحرية”.

وأوضح في النهاية: “تمكنا من تركيب الصواريخ على العوامات السريعة يبلغ طول هذه الصواريخ 8 أمتار، حيث نكون أول دولة في منطقة غرب آسيا تصنع عوامات يمكن إطلاق طائرات بدون طيار من مدرجها”.

المصدر: وكالة ارنا