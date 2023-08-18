الحاج حسن : بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز بعد ايام فرضته معادلة “كاريش وما بعد كاريش”

اكد رئيس تكتل نواب بعلبك – الهرمل النائب حسين الحاج حسن في كلمة القاها في حفل تأبيني نظمه حزب الله في حسينية “الامام الصادق” في الهرمل، بحضور مسؤول ملف النازحين في لبنان نوار الساحلي وحشد من الأهالي أن “إنجاز بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز الذي سيحصل خلال أيام فرضته معادلة “كاريش وما بعد كاريش” قبل عام.

وقال: “ان هذا الإنجاز كرس معادلة التضامن والتفاهم في معادلة الجيش والشعب والمقاومة والدولة ، بعدما تفاهمنا وكنا يدا واحدة، ووافقت الدولة على الترسيم، ونحن كنا القوة التي ارعبت العدو الصهيوني وخلفه الولايات المتحدة الأميركية”، معتبرا ان “استخراج النفط والغاز هو نقطة ضوء في الأفق ، لأن ذلك يأتي بالأموال إلى بلد يحتاج إليه”.

وأشار الحاج حسن إلى ان “لا جديد في موضوع انتخاب رئيس للجمهورية لأن الفريق الآخر يسترسل في رفضه للتفاهم والحوار لأنه يريد ان يعمق الأزمة خدمة لأجندات خارجية وداخلية ، بينما نحن نريد التفاهم للوصول إلى رئيس الجمهورية لنخفف من غلواء الأزمة التي تضرب البلد”.

ودعا الحاج حسن إلى “مواجهة موجة الترويج للشذوذ التي بدأت تجتاح العالم على كافة المستويات ، والتي تهدف إلى إفساد البشر”.

وتخلل الإحتفال مجلس عزاء حسيني للشيخ طلال المسمار.