وزير الخارجية الايراني من جدة: كان لدينا حوار صريح ومثمر

اعلن وزير الخارجية الايراني بعد لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة انه اجرى حوارا صريحا ومفيدا ومثمرا بناءً على حسن الجوار.

وأكد عبد اللهيان بعيد اللقاء ان هناك اتفاقا في وجهات النظر بين إيران والسعودية على أن الأمن والتنمية في المنطقة للجميع.

وقد اعلنت وكالة الانباء السعودية الى انه جرى خلال الاستقبال بين الوزير الايراني وبن سلمان استعراض العلاقات بين السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.