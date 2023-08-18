السلطات السويدية تواصل السماح بالتطاول على مقدسات المسلمين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 18 2023 - 19:00

السلطات السويدية تواصل السماح بالتطاول على مقدسات المسلمين

منذ 46 mins 18 August، 2023
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أخبار دولية - السويد

أعاد المدعو سلوان موميكا تدنيسَ نسخةٍ من القرآنِ الكريم من جديد وصورَ عددٍ من الرموزِ الدينية، وذلك أمامَ السفارةِ الإيرانية في ستوكهولم.  وحاولت امرأةٌ إطفاءَ النارِ التي اُضرمت بمصحفِ الله الشريف، حيث قامت الشرطة السويدية بإبعادِها عن المكانِ وحمايةِ المدعو موميكا.

وشهدت المنطقةُ المحيطةُ بالسفارةِ الإيرانية، تواجدًا كثيفًا. ورفعَ جهازُ الأمن السويدي حالةَ التأهبِ في البلاد إلى ثاني أعلى درجاتِه، بعدما ساءَ الوضعُ الأمنيُ عقبَ تدنيسِ نسخٍ من المصحفِ الشريف، فيما تُواصلُ الشرطةُ السويديةُ إعطاءَ تراخيصَ تسمحُ بالتطاولِ على مقدساتِ المسلمين مجددًا.

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