كمال الخير: ايران ستبقى السند للمقاومة في كل مكان

دعا رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير الجمعة “الدولة اللبنانية الى “مراقبة الحفارة التي وصلت الى المياه الاقليمية اللبنانية والتي بدأت بالتنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9 من قبل مختصين لبنانيين وطنيين بملف النفط، لأن العدو الصهيوني والإدارة الأميركية يحاولون سرقة مقدرات وطننا كما فعلوا في العراق وسوريا من خلال سرقة المقدرات النفطية، ولان هناك احتمال ان تنكر شركة توتال وجود الغاز خدمة للعدو الصهيوني واستكمالا لحصار الشعب اللبنانى إقتصاديا”.

من جهة ثانية، دان الخير “محاولة بعض النواب الذين يعملون من أجل الشروع بموضوع الشذوذ الجنسي الذي هو أمر مرفوض مطلقا في وطننا وفي بيئتنا”، وراى انه “من الأفضل لهؤلاء النواب أن يعملوا من أجل مصالح المواطنين الذين انتخبوهم لا من أجل قرارات عبثية ليس لها الا الضرر على المجتمع”.

في سياق آخر، استنكر الخير “التفجير الارهابي الذي استهدف منطقة شيراز في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي ادى الى إستشهاد أبرياء وجرح آخرين من قبل عناصر ارهابية تعمل منذ زمن على ضرب استقرار الجمهورية الإسلامية تنفيذا للمشروع الصهيوني الذي يسعى لضرب كافة القوى التي تعمل من أجل تحرير فلسطين ودحر الإحتلال عنها”، واكد ان “الجمهورية الاسلامية ستبقى السند للمقاومة في كل مكان حتى تحرير فلسطين من النهر الى البحر بإذن الله تعالى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام