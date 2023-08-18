الشيخ يزبك: المقاومة بأتم الجهوزية في مواجهة العدو الإسرائيلي

اعتبر رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في مدينة بعلبك أن “ببركة الإنتصار والإعداد والحضور تباشر سفينة التنقيب عن النفط في مياهنا الإقليمية بعد تحريرها والمنطقة الإقتصادية في بلوك (9) ولم يكن ليتحقق ذلك إلا بقوة لبنان”، وتابع “لا ينبغي التفريط بهذه القوة، بالثلاثية الذهبية، جيش وشعب ومقاومة، وبها يكتب مجد لبنان وتحمي ثرواته المائية وحدوده”.

وقال الشيخ يزبك “ستبقى المقاومة وسلاحها على أتم الجهوزية في مواجهة العدو الإسرائيلي وتهديداته وليعلم هذا العدو ومن خلفه أن أية حماقة ترتد على وجود كيانه، فإن زمن التبختر بالجيش الذي لا يقهر قد ولى إلى حيث لا رجعة، بدماء وقبضات المقاومين الأبطال”، واضاف “هذه المقاومة يدها ممدودة وقلبها مفتوح لكل اللبنانيين مؤكدة على ضرورة العيش الواحد فإنه قدر الجميع، مركبنا واحد يجب الحفاظ عليه وتحصينه وهو اليوم وبعد فراغ طال أمده بحاجة إلى انتخاب ربانٍ يقوده الى بر السلام”.

وأشار الشيخ يزبك الى ان “أنظار اللبنانيين مشدودة الى أيلول القادم, وإلى المبعوث الفرنسي لودريان ومن المؤسف أن السياسيين والمسؤولين لم يحركهم ما آلت إليه أمور اللبنانيين”، وتابع “لا يخفى على أحد أن لبنان نظامه محكوم لديموقراطية توافقية فرضتها تركيبته وتنوعه الطائفي وهذا يفرض على الجميع التوافق على انتخاب رئيس تناط به قيمومة على الدولة ومؤسساتها”، ورأى انه “لا يجوز لأحد أن يتنصل من المسؤولية، وليس بمقدور الخارج أن يفرض أو يقدم حلا ما لم يتوافق اللبنانيون، فالمسؤولية أولاً وآخراً على عاتق اللبنانيين، وقدرهم التوافق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام