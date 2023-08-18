الأمن الداخلي: إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات في محلة طريق المطار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة انه تم إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات في محلة طريق المطار.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، أعطيت الأوامر لتكثيف الجهود الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية مروجي هذه المادة الخطرة والعمل على توقيفهم، كونه توافرت معلومات حول قيام مجهول بترويج المخدرات في منطقة الأوزاعي والمناطق المجاورة”.

وتابع البيان انه “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها شعبة المعلومات، توصلت إلى تحديد هوية المروج وهو المدعو: أ. غ. (من مواليد عام ۱۹۷۰، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم ترويج وتعاطي مخدرات، ومطلوب للقضاء بموجب ملاحقتين قضائيتَيْن”، واضاف “بتاريخ 15-08-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة طريق المطار أثناء قيامه بترويج المخدرات في المحلة. وبتفتيشه، ضبط بحوزته عشرة أكياس نايلون بداخلها ماد الهيرويين، وهاتف خلوي ومبالغ مالية”.

ولفت البيان الى انه “بالتحقيق معه، اعترف الموقوف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في محلة الأوزاعي والمناطق المجاورة، كما اعترف بتعاطي المخدرات”، وتابع “أجري المقتضى القانوني في حقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام